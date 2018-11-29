Самолёт канцлера ФРГ совершил экстренную посадку в Кёльне

Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил экстренную посадку в Кёльне на пути из Берлина на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Инцидент произошёл примерно через час после взлёта. Уточняется, что Меркель пересядет на запасной самолет и продолжит свой полёт в Аргентину.

Associated Press отмечает, что этот же самолет совершал аварийную посадку в 2015 году. Меркель тогда направлялась на встречу в Нью-Дели.

Саммит "Большой двадцатки" – двадцати крупнейших экономик мира – проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.