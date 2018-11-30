Российский судья в ЕСПЧ заявил о необходимости уважать права меньшинств

Российский судья в Европейском суде по правам человека, профессор юридического факультета МГУ Дмитрий Дедов высказался за легализацию однополых "партнерских отношений" в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
27 ноября ЕСПЧ признал незаконным многочисленные случаи запрета проведения гей-парадов в России. Суд в Страсбурге считает их нарушениями права на свободу собраний и на правовую защиту. В своем официальном "особом мнении" российский судья предложил решение. Он заявил о праве россиян создавать "семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной". По мнению Дедова, нужно уважать права меньшинств, которые не стремятся продвигать свой образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав.
Российские ЛГБТ-активисты сомневаются, что власти прислушаются к предложению судьи, и отмечают, что если бы Дедов высказал свое мнение на территории России, ему мог бы грозить штраф "за пропаганду гомосексуализма". В Госдуме заявили, что "русская семейная традиция это – союз между мужчиной и женщиной", которая предполагает "обязательное вступление в брак".
С 2013 года в России действует закон, запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. ЕСПЧ признал закон дискриминационным. Решение поддержали шесть судей. Дедов выступил против. По его словам, частная жизнь детей важнее свободы самовыражения.
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