Основатель "Царьграда" купил санаторий "Ливадия" за 509 млн рублей

Находящийся под международными санкциями основатель телеканала "Царьград", близкий к Кремлю российский бизнесмен Константин Малофеев купил санаторий "Ливадия", расположенный рядом с Ливадийским дворцом в аннексированном Россией Крыму.

Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тысяч квадратных метров с оборудованием и мебелью. На территории есть три объекта культурного наследия регионального значения: "Прачечная с комнатой для утюга", "Малый служебный дом" и "Дом свитский, ХIХ век". Их продали тоже. Первоначальная цена лота была около 400 миллионов рублей. Компания, подконтрольная бизнесмену, в итоге заплатила государству 509 миллионов.

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Как пишет издание "Примечание", чтобы понять, какой это "царский" подарок, можно сравнить цену продажи "Ливадии" со стоимостью реконструкции парка Победы в Севастополе, которую оценили в 1 миллиард рублей.

Сам бизнесмен объяснил свой интерес к недвижимости в Ливадии тем, что это было любимое место отдыха царской семьи. Малофеев заявил, что планирует снести часть объектов советской лечебницы и построить курорт мирового уровня в стиле "ренессанс".

После аннексии Крыма Россией в 2014 году на открытых торгах были проданы более ста принадлежавших государству санаториев.

Ранее компания бывшего командующего Ракетными войсками Владимира Зарицкого купила в Крыму три санатория. В ноябре Зарицкий, его санатории и "Управляющая компания инфраструктурных проектов" попали под санкции США.

Российского миллиардера и православного благотворителя Константина Малофеева Киев, Евросоюз и США обвиняют в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины через его Фонд святителя Василия Великого.

Малофеев – основатель инвестиционного фонда Marshall Capital Partners, собственник группы компаний "Царьград", член попечительского совета "Лиги безопасного интернета". Его считают инициатором создания так называемых "черных списков" сайтов, содержащих запрещенную информацию. СМИ называют Малофеева одним из авторов и спонсоров пророссийского движения в Крыму и на Донбассе. Киев, Евросоюз и США обвиняют его в финансировании сепаратистов через его Фонд святителя Василия Великого.