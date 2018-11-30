СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины в пятницу проводит обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), а также в подсобном загородном хозяйстве Лавры в селе Вороньков.

Как заявил представитель СБУ Игорь Гуськов, обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности и разжигании розни. В связи с какими именно событиями возбуждено дело и является ли обвиняемым непосредственно Павел, он не уточнил.

Предстоятель лавры является митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата). Он, в частности, активно выступает против решений Константинопольского патриархата создать единую Украинскую православную церковь и предоставить ей автокефалию. В РПЦ осудили обыски, назвав их "активными мероприятиями по обеспечению "добровольного" объединения украинских православных", – высказывание замглавы Отдела внешних церковных связей Николая Балашова цитирует "Интерфакс".

Накануне Синод Константинопольской православной церкви сообщил, что разработал проект учредительного документа независимой Украинской православной церкви, который должен быть принят на её учредительном съезде. Принять участие в нём приглашены и епископы УПЦ (МП), однако официальная позиция этой церкви – отказаться от участия.

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает также, что Синод утвердил текст томоса – документа об автокефалии, который будет введён в действие после создания единой Украинской церкви.