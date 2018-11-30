Украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство. Фотографию паспорта РФ он опубликовал в инстаграме.

“Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции в Украине, Грузии и других странах”, – написал он, комментируя новый паспорт. И рассказал, что выражает поддержку президенту России Владимиру Путину, за которым танцовщик “видит правду”.

25 ноября артист опубликовал у себя в инстаграме татуировку с Владимиром Путиным. “Спасибо Владимиру и всем людям, которые выбрали добро”, – написал он. На фотографии виден так же вытатуированный на левой руке Полунина трезубец с герба Украины.

Сергею Полунину 29 лет, он родился в Херсоне в Украинской ССР. Он учился в Киевском хореографическом училище и Школе королевского балета в Лондоне. Он солист Баварского государственного балета в Мюнхене.