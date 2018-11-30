Саммит G20 в Аргентине: в центре внимания - "торговые войны"

В Аргентине сегодня открывается саммит "Большой двадцатки" - двадцати крупнейших экономик мира. Он продлится два дня.

Официально главной темой повестки дня подобных саммитов является состояние мировой экономики. Однако на нынешней встрече, как ожидается, будет поднят и ряд политических вопросов - прежде всего в ходе двусторонних встреч. Речь идет о ситуации вокруг Керченского пролива - после захвата Россией украинских кораблей и моряков в Чёрном море. Эту тему обещала поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель. Обсуждаться будет и убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги - в саммите участвует наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед, в адрес которого звучат обвинения в организации убийства. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поднять этот вопрос на встрече с принцем.

Запланирована и встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны продолжат обсужать мирный договор. Ранее Путин дал понять, что Россия не исключает возвращения к советско-японской декларации 1956 года, по которой СССР выражал готовность вернуть Японии 2 из 4-х южнокурильских островов.

Наибольшее внимание, однако, привлекает предстоящий рабочий обед президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Будет обсуждаться "торговая война" между США и Китаем и меры по улучшению ситуации. Встречу с Путиным Трамп отменил из-за захвата украинских кораблей.

В основных дискуссиях саммита речь пойдет о мировой макроэкономической ситуации, преодолении разрыва между богатымит и бедными, изменениях климата, образовании, а также о протекционистских мерах, которые в последнее время принимают США, а за ними и другие страны. Речь зайдет и о проблемах Латинской Америки - саммит впервые проходит в этом регионе.