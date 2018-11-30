“Трансперенси” посчитала доход лошадей Рамзана Кадырова. Они зарабатывают больше него

Скаковые лошади Рамзана Кадырова зарабатывают в три раза больше, чем он сам, следует из расследования некоммерческой организации “Трансперенси Интернешнл — Россия”. За четыре года они принесли ему почти сто миллионов рублей доходов. Эти деньги глава Чечни не задекларировал.

По подсчётам "Трансперенси Интернешнл — Россия", с 2014 по 2018 год на скачках в Объединённых арабских эмиратах лошади кадырова заработали 61.7 миллиона рублей. 36.4 миллиона призовых они получили в России. Задекларированный доход Кадырова за этот период — 29.2 миллиона рублей.

При этом "Трансперенси" не учитывает в подсчётах призы лошадей Кадырова в европейских странах. С 2014 по 2018 годы на скачках в Чехии и Германии они заработали для него 111.6 миллиона рублей. Но Кадыров входит в санкционные списки ЕС, и европейские организации не имеют право переводить ему призовые.

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