Включенный в санкционный список США Торшин покидает пост в ЦБ РФ

Заместитель председателя Банка России Александр Торшин выходит на пенсию и покидает свой пост. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз банка.

Соединённые Штаты ввели против Торшина санкции и поместили его имя в так называемый "чёрный список", что означает, что санкциям могут быть подвергнуты и все, кто с ним взаимодействовал: гражданам и юридическим лицам США это запрещено, граждане других стран рискуют попасть под санкции, если заключают с лицами из списка сделки на значительные суммы.

Имя Торшина в США упоминается в контексте предполагаемого российского вмешательства в выборы в 2016 году. Утверждается, в частности, что он встречался с сыном Дональда Трампа – Дональдом Трампом-младшим.

Имя Торшина упоминалось также в связи с делом Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в незаконных действиях в качестве иностранного агента. Утверждается, что Торшин был покровителем Бутиной и помогал ей налаживать связи с американскими консервативными кругами. Как Торшин, так и Бутина в России вели общественную деятельность, направленную на расширение прав владельцев стрелкового оружия.

В последние дни в СМИ появились сообщения, что Бутина готова пойти на сделку со следствием ради освобождения из тюрьмы. Подробности пока неизвестны.