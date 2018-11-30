Партии Собчак и Гудкова отказали в смене названия

Министерство юстиции России отказало партии "Гражданская инициатива", в руководство которой недавно вошли оппозиционер Дмитрий Гудков и телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, в смене названия на Партию перемен.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя партии Тимура Валеева, партии отказали также в изменении устава и в регистрации Гудкова в качестве её председателя. Причиной назван непорядок в документах. Теперь партия должна или провести новый съезд, или оспорить решение Минюста в суде. Ксения Собчак уже заявила, что будет избран второй путь.

Собчак выдвигалась в президенты от партии "Гражданская инициатива". 15 марта, за несколько дней до выборов, они с Гудковым объявили об объединении усилий и о намерении провести "ребрендинг" партии, тогда же прозвучало название "Партия перемен", которое было одобрено съездом организации в июне. Партия имеет государственную регистрацию и, следовательно, может участвовать в выборах. Собчак и Гудков вошли в её руководство, как и бывший глава партии Андрей Нечаев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов.