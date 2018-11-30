ЕС выделил Украине очередной транш в 500 миллионов евро

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 500 миллионов евро в качестве первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи, которую ЕС оказывает Киеву.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, общий объем помощи, выделенной Евросоюзом Украине с 2014 года, достиг 3,3 миллиарда долларов. Это больше, чем выделено какой-либо другой стране, не входящей в ЕС.

В сообщении подчеркивается, что Украина выполнила условия для получения средств, в том числе в области борьбы с коррупцией. Речь идет о создании Национального антикоррупционного бюро и специального антикоррупционного суда.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал решение ЕС "важным сигналом о неизменной поддержке перед лицом новых вызовов со стороны российского агрессора".