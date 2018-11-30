США, Мексика и Канада подписали договор о свободной торговле

Лидеры США, Мексики и Канады подписали в Буэнос-Айресе, где проходит саммит "Большой двадцатки", новое соглашение о свободной торговле между тремя странами.

Оно придёт на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), изменение которого было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Выступая на церемонии подписания договора, Трамп подчеркнул, что оно является справедливым для всех трёх стран, особенно отметив меры по защите интеллектуальной собственности и работников сельского хозяйства. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что новый договор будет выгоден для среднего класса и работающих людей. В церемонии участвовал и президент Мексики Энрике Пенья Ньето - в последний день своего пребывания в должности.

Переговоры о новом соглашении не обошлись без трудностей, сначала США достигли взаимопонимания с Мексикой и только потом - с Канадой.

На саммите G20 ожидаются переговоры Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином о преодолении глубоких разногласий в сфере торговли.