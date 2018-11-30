РПЦ попросила временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть ей здание Музея городской скульптуры неподалёку от центра города.
До начала XX века в нём располагалась Благовещенская церковь Александро-Невской лавры. Это – старейший сохранившийся храм в городе, утверждается на сайте музея.
Письмо митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) опубликовал депутат Законодательного собрания города Максим Резник. В нём епископ отмечает, что здание имеет особое значение для Александро-Невской лавры.
В письме отмечается, что в настоящее время здание является собственностью города. На документе стоит штамп о получении этого письма в Смольном 21 ноября 2018 года.
- В Благовещенской церкви находится усыпальница Александро-Невской лавры. В ней захоронены регентша российского престола Анна Леопольдовна, генералиссимус Александр Суворов, фаворит императрицы Елизаветы Петровны Алексей Разумовский и другие известные люди. Здание было изъято у общины в 1933 году.
- В 2013 году вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи заявлял в интервью ТАСС, что здание церкви будет передано РПЦ. В 2015 году директор музея городской скульптуры Владимир Тимофеев рассказывал, что власти Петербурга направили ему проект распоряжения о передаче находящейся в храме Благовещенской усыпальницы в пользование региональной епархии РПЦ.
- Тогда Тимофеев заявлял, что у музея нет возможности вывезти все экспонаты из церкви. "Мы что, должны раскапывать могилу Александра Суворова, чтобы перевезти на другое место?" – цитировал его слова "Интерфакс".
- РБК называло исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова "глубоко верующим человеком". Он награждён несколькими церковными наградами.
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