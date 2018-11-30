РПЦ попросила временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть ей здание Музея городской скульптуры неподалёку от центра города.

До начала XX века в нём располагалась Благовещенская церковь Александро-Невской лавры. Это – старейший сохранившийся храм в городе, утверждается на сайте музея.

Письмо митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) опубликовал депутат Законодательного собрания города Максим Резник. В нём епископ отмечает, что здание имеет особое значение для Александро-Невской лавры.

В письме отмечается, что в настоящее время здание является собственностью города. На документе стоит штамп о получении этого письма в Смольном 21 ноября 2018 года.