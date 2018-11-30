Сеть гостиниц Marriott сообщила об утечке данных 500 миллионов клиентов

Сеть гостиниц Marriott заявила о возможной утечке персональных данных 500 миллионов клиентов по всему миру. Хакеры могли получить доступ к данным ещё в 2014 году. Об этом сообщает Би-би-си.

Украденная информация включала в себя имена гостей, их почтовые адреса и адреса электронной почты, номера телефонов и паспортов, а также сроки пребывания в отеле. Неизвестные также смогли получить данные кредитных карт клиентов гостиниц, однако эта информация зашифрована. Хакеры атаковали систему бронирования сети отелей Starwood Hotels & Resorts, которая была куплена Marriott International в 2016 году.

Международная компания ​Marriott International включает в себя 6080 гостиниц, которые располагаются в 90 странах мира. Штаб-квартира организации находится в США.