Нобелевский лауреат Жорес Алфёров госпитализирован в Москве

Российский академик, депутат Госдумы и Нобелевский лауреат Жорес Алфёров 30 ноября был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве.

По данным источника "Интерфакса", причиной госпитализации 88-летнего Алферова стало подозрение на инсульт. Госпитализацию академика подтвердил источник агентства в Российской академии наук.

О состоянии здоровья Жореса Алфёрова сообщается противоречивая информация. В академии наук "Интерфаксу" сказали, что положение серьезное. Агентство городских новостей "Москва" сообщило со ссылкой на источник в окружении Алфёрова, что после госпитализации "с приступом гипертонической болезни", он уже выписан из больницы.

Жорес Алфёров – депутат Государственной думы семи созывов, он представляет фракцию КПРФ, не являясь членом этой партии. В 2000 году учёный был удостоен Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

