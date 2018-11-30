В Екатеринбурге детям предложили пострелять в фото генерала армии США

В Екатеринбурге на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки школьникам предложили пострелять в фотографию генерала армии США Роберта Скейлза. Организаторы мероприятия назвали военного "врагом народа", сообщает издание 66.ru.

Соревнования были организованы фондом "Содействие беспризорникам", который, по словам его руководителя, занимается патриотическим воспитанием подростков. После того, как мероприятие закончилось, по фотографии генерала начали стрелять взрослые. В фонде заявили, что дети должны знать, что у России очень много врагов.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что не сотрудничают с организацией и к проведению соревнований непричастны.

В 2013 году благотворительный фонд "Содействие беспризорникам" получил из бюджета региона один миллион рублей в качестве государственной поддержки. В 2017 году власти передали фонду 600 тысяч рублей.