Мосгорсуд узаконил лишение Марка Фейгина адвокатского статуса

Московский городской суд 30 ноября признал законным лишение юриста Марка Фейгина адвокатского статуса. Суд отклонил апелляцию на отказ Хамовнического суда в иске к Адвокатской палате Москвы о восстановлении статуса адвоката

В конце апреля Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Марка Фейгина статуса адвоката "за пренебрежение профессиональными ценностями и неэтичное поведение". По мнению самого Фейгина, статус он потерял "за три твита" об украинском журналисте Анатолии Шарие, и это лишение было политически мотивированным. Еще в январе квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла его поведение неэтичным в связи с использованием в соцсетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

17 августа Хамовнический суд Москвы отклонил иск Фейгина к московской Адвокатской палате о восстановлении его в статусе адвоката. Фейгин назвал отказ "абсолютно незаконным и заранее программируемым политическим решением".