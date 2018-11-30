На Аляске землетрясение повредило дороги и коммуникации

Утром 30 ноября на юге Аляски произошло сильное землетрясение, сейсмологи предупредили жителей штата о возможности цунами.

Землетрясение магнитудой 7 (первоначально говорилось о магнитуде 6,7) произошло к югу от Пойнт-Маккензи. Эпицентр находился в 13 км к северу от Анкориджа, крупнейшего города самого северного штата в составе США. Землетрясение произошло на глубине 43 км, сообщает Геологическая служба.

После основного толчка были зарегистрированы несколько повторных сейсмических ударов. В частности, Reuters сообщает, что толчки ощущались в Фэрбенксе, примерно в 560 километрах к северу от Анкориджа.

Землетрясение привело к разрыву шоссейного покрытия, камнепадам, провалам в земле. По данным CNN, некоторые телеканалы на Аляске прекратили вещание.

Аляска нахдится в зоне сейсмической активности. Последнее из самых мощных землетрясений с магнитудой 9,2 произошло на юге Аляски в 1964 году.