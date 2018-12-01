Второй день саммита G20: вместо Трампа Путин встретится с Эрдоганом

Во второй день саммита "Большой двадцатки" – крупнейших экономических держав мира и Европейского союза – в Аргентине главное внимание наблюдателей привлечено к двусторонним встречам лидеров.

Особое внимание вызывает запланированная за рабочим обедом встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Обсуждаться будут торговые ограничения, которые две крупнейшие экономики мира ввели друг против друга в последнее время. Трамп накануне выразил надежду, что ему удастся достичь "хорошего соглашения" с Китаем, которое могло бы положить конец торговым войнам.

На субботу была запланирована встреча президентов США и России, однако Дональд Трамп в последний момент отменил её. В интервью "Голосу Америки" он сказал, имея в виду инцидент с захватом Россией украинских военных кораблей в Чёрном море: "Откровенно говоря, в свете того, что произошло с Украиной, учитывая произошедшее с украинскими кораблями и моряками, время для такой встречи в настоящий момент было бы неподходящим". Он добавил, что стремится к хорошим отношениям с Россией и встретится с Путиным в подходящий момент.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во время, отведенное ранее для встречи с Трампом, российский президент пообщается с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. "В том числе этого требуют сирийские дела", – сказал Песков.

Запланированы также встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым Путин продолжит обсуждать вопрос о мирном договоре и Курилах.

Накануне многие наблюдатели обратили внимание на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обменялись рукопожатием на открытии саммита перед фотографированием лидеров G20. Зато российский президент обменялся приятельским рукопожатием и улыбками с саудовским наследным принцем Мохаммедом.

Его участие в саммите вызвало протест правозащитников – его обвиняют в причастности к убийству журналиста Джамала Хашогги. Эту тему в разговоре с принцем поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Часть их разговора попала на камеру: слышно, что Макрон говорит принцу: "Я обеспокоен. Я говорил вам об этом".

В группу G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США, а также ЕС.