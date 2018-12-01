В Париже против "жёлтых жилетов" применили слезоточивый газ

В Париже полиция применила слезоточивый газ против так называемых "жёлтых жилетов" – участников демонстрации против повышения налога на дизельное топливо.

Сообщается, что столкновения произошли в районе Триумфальной арки – полиция не даёт собравшимся прорваться на Елисейские поля. Задержаны не менее 16 человек.

Демонстрации против повышения налога продолжаются по всей Франции уже несколько недель. По данным властей, число их участников идёт на убыль, однако в Париже на прошлой неделе демонстрация переросла в беспорядки. Тогда были задержаны более 100 человек. Власти утверждают, что правые и левые радикалы пытаются "оседлать" движение "жёлтых жилетов". Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер утром в субботу лично побывал на Елисейских полях и пообщался с полицейскими, заверив их в полной поддержке.