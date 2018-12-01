Волкер: "Отношения США и России перешли на новый уровень"

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что "отношения с Москвой перешли на новый уровень" после захвата Россией украинских кораблей у побережья аннексированного Крыма, который Волкер назвал "агрессией".

В интервью германской газете Suddeutsche Zeitung Волкер высказал мнение, что США и Европейский Союз в связи с этим инцидентом должны рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп отменил давно планировавшуюся встречу с Владимиром Путиным - она должна была состояться сегодня в Аргентине в ходе саммита "Большой двадцатки".

Накануне лидеры стран "Большой семёрки" осудили Россию и призвали её освободить арестованных украинских военных, а также вернуть Украине корабли.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль не исключила, что ЕС рассмотрит вопрос о новых санкциях против России в декабре. По сообщениям прессы, однако, Франция и Германия выступают против этой меры, настаивая на продолжении диалога с Москвой. Глава Европейского совета Дональд Туск накануне выразил уверенность, что ЕС продлит в декабре уже существующие санкции.

25 ноября в Чёрном море у входа в Керченский пролив российские военные обстреляли и захватили два украинских катера и буксир. Россия обвинила их в нарушении своей границы. Украина заявляет, что корабли имели полное право пройти через пролив, и обвиняет Россию в агрессии. На части территории страны введено военное положение.