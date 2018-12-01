Группа "Аквариум" отменила тур по Украине из-за "форс-мажора"

Российская рок-группа "Аквариум" отменила планировавшие на декабрь концерты на Украине. "К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться" - написал в фейсбуке в субботу лидер группы Борис Гребенщиков. Он выразил надежду, что "форс-мажор канет в лету", и тур "Аквариума" по Украине состоится в будущем году.

На части территории Украины с 28 ноября сроком на месяц введено военное положение - в связи с захватом Россией украинских военных кораблей и их экипажей в Чёрном море. На время военного положения введены ограничения для пересечения границы гражданами России. В частности, утверждалось, что введён запрет на её пересечение для россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Впоследствии в погранслужбе уточнили, что их могут пропускать через границу в особых случаях, по результатам собеседования и проверки документов. Очевидцы утверждают, что через границу не всегда пропускают и женщин.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за сутки через границу не пропустили около 100 граждан России. Сколько их пропустили - не сообщается. Утверждается, что за это же время в Россию не пустили около 40 украинцев, хотя формально Россия не вводила никаких ограничений.

Борису Гребенщикову на днях исполнилось 65 лет. С момента начала российско-украинского конфликта в 2014 году он несколько раз приезжал в Киев и другие города Украины с концертами. Лидер "Аквариума" участвовал в марафоне правозащитной организации Amnesty International, призывая освободить из российских колоний украинских политзаключённых Олега Сенцова и Александра Кольченко.