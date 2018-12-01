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Гражданские активисты вышли на акцию "Нет войне!" в Москве

Иллюстративное фото

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В Москве гражданские активисты вышли на антивоенную акцию и проводят пикеты у здания администрации президента. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Активисты принесли плакаты с лозунгом "Нет войне!"

Антивоенный гражданский сход организовало движение "14%", к нему присоединились волонтеры Немцова Моста. Изначально акцию планировали провести у Министерства иностранных дел России, но этому помешали прокремлевские активисты из движения SERB.

В Москве также проходят пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и за обмен заключенными между Россией и Украиной в формате "всех на всех".

Антивоенные протесты начались на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Киевом из-за захвата украинских кораблей в Чёрном море и ареста их экипажей российским судом.

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