Порошенко: на границе с Украиной сосредоточено 80000 военных РФ

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что Россия развернула у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей группировку численностью более 80 тысяч военнослужащих.

В субботу на церемонии передачи Вооружённым силам новой техники Порошенко сказал, что российская группировка также включает в себя около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов.

По словам Порошенко, в акваториях Чёрного, Азовского и Эгейского морей находятся более 80 российских военных кораблей и 8 подводных лодок.

Угроза российского военного вторжения на Украину называлась, наряду с недавним захватом в Чёрном море трёх украинских военных кораблей, одной из причин введения на части территории этой страны - прежде всего в граничащих с Россией районах - военного положения сроком на месяц. Порошенко в субботу выразил надежду, что продлевать его не придётся, а во время военного положения Украина укрепит свою обороноспособность.

Россия утверждает, что у неё нет агрессивных планов по отношению к Украине, а украинские корабли сами нарушили её границу.