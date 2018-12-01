В Париже полиция задержала более ста участников протеста

В Париже сотни манифестантов заняли улицы в историческом центре французской столицы. Подожжены несколько автомобилей, были попытки построить баррикады, в полицейских летели банки с жёлтой краской желтой краской. Об этом сообщает RFI.

Парижская полиция применяет дубинки, водомёты и слезоточивый газ против участников акций протеста. Демонстранты требуют от властей отказа от повышения цен на автомобильное топливо и отмены повышения налогов. В сегодняшних столкновениях пострадали не менее 20 человек, среди которых шестеро стражей порядка.



Издание Le Parisien сообщило в прямой трансляции о задержании 115 человек, таковы данные департамента полиции. Глава правительства Эдуар Филипп объявил, что в акциях протеста в Париже участвуют пять с половиной тысяч человек, в других городах Франции – приблизительно 30 тысяч. Митинги проходят в Страсбурге, Кане, Нанте, Гавре, Марселе и других городах Франции. Сотни протестующих временно перекрыли дорогу к аэропорту Ниццы. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер утром в субботу побывал на Елисейских полях и выразил поддержку сотрудникам полиции.