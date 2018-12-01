Меркель попросила Путина освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Буэнос-Айресе с президентом России Владимиром Путиным и провела с ним частную беседу. Представитель канцлера Стефан Зайберт сообщил журналистам, что оба лидера говорили о конфликте в Сирии и напряжённости в отношениях между Россией и Украиной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Меркель попросила Путина освободить захваченных Россией украинских моряков, но, по словам Путина, этот вопрос будет решаться судом. Песков сообщил, что Путин предоставил Меркель детальное описание инцидента, произошедшего в Керченском проливе. По словам Пескова, вопрос о посредничестве со стороны западных стран в поисках решения нынешнего кризиса между Киевом и Москвой не обсуждался и такое посредничество вряд ли возможно.



Пресс-секретарь Путина сказал, что Путин коротко общался с Трампом, но не привёл подробностей.



Ранее, помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что Путин выразил "сожаление" в связи с тем, что не была использована возможность саммита "Большой двадцатки" для обстоятельного разговора с Трампом.