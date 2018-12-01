Дело Сети: Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов объявили голодовку

Арестованный по «пензенскому делу» Дмитрий Пчелинцев, которого поместили в карцер за нарушение режима, объявил голодовку, после чего его поддержал другой фигурант дела Андрей Чернов. Об этом «Медиазоне» сообщила сестра Пчелинцева Анна. По ее данным, 29 ноября обвиняемого поместили в карцер и потребовали написать заявление о признании вины за нарушение режима — разговоры с другими заключенными на прогулке. Пчелинцев отказался признать себя виновным и объявил голодовку. Он написал об этом в заявлении на имя начальника пензенского СИЗО и прокурора.

На следующий день сотрудники ФСИН снова приходили к Пчелинцеву и предложили признать вину, но он отказался. В знак поддержки обвиняемый Андрей Чернов также объявил голодовку 29 ноября. Родители задержанных, объединившиеся в комитет «Родительская сеть», также рассказали, что 20 ноября обвиняемому Илье Шакурскому сделали замечание после того, как он ответил на приветствие другого заключенного. Ему также грозило заключение в карцер, но после жалобы прокурору Пензенской области решение было отменено.

Уголовное дело о «террористическом сообществе "Сеть"» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. Тогда в течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева (последнего силовики нашли в Петербурге и этапировали в Пензу). Двое пензенцев — Максим Иванкин и Михаил Кульков — скрылись и были объявлены в розыск; 6 июля стало известно, что их задержали в Москве, отвезли в Пензу и арестовали. В январе в Петербурге по тому же делу были задержаны Виктор Филинков и Игорь Шишкин. 11 апреля обвинения предъявили еще одному петербуржцу — Юлию Бояршинову.



Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты.