Путин и Меркель в Буэнос-Айресе обсудили Керченский кризис

Президент России Владимир Путин, завершая своё участие в работе форума "Большой двадцатки", дал пресс-конференцию для относительно небольшой группы журналистов, многие из которых представляли российские СМИ. Отвечая на вопросы, Путин рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией, ожидаемом в следующем году визите японского премьера в Россию и выразил надежду на то, что, может быть и ему удастся посетить Японию. Он отметил, что приближается заключительная стадия проекта "Турецкий поток" и в нескольких словах ответил на вопрос о достоинствах своего нового президентского лимузина. Особое внимание однако было уделено теме кризиса в отношениях России с Украиной. Путин изложил российским журналистам позицию, которая излагалась и ранее представителями Кремля и МИД России непосредственно после морского инцидента 25 ноября.

В Буэнос-Айресе эта проблема обсуждалась президентом России и канцлером Германии Ангелой Меркель утром 1 декабря за завтраком. Мероприятие проиходило без прессы, поэтому источником сведений о состоявшемся разговоре двух лидеров были представитель Кремля Дмитрий Песков и представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Путин начал второй день пребывания в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака с Меркель. Канцлер Германии приехала на встречу с президентом России в отель Alvear Palace, где он остановился. Завтрак прошел без прессы, – информировал Интерфакс. – Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Агенство ТАСС так описало встречу Меркель с Путиным:

Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уточнив, что такие же подробные разъяснения глава российского государства представил и на состоявшейся в пятницу встрече с президентом Франции Эманнуэлем Макроном. "Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он нарисовал действительно", – сказал представитель Кремля. Песков рассказал, что на встрече "Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации". При этом представитель Кремля подчеркнул, что слово "посредничество" не произносилось. "Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех – способствовать разрешению этой ситуации, при том что все они слышат слова президента, о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная электоральной ситуацией, предвыборной ситуацией на Украине", – пояснил пресс-секретарь Путина.



Песков уточнил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ обсуждался вопрос об освобождении задержанных украинских моряков. Путин разъяснял, что речь идёт о решении суда, о следственных действиях, и на это уйдет определенное время. Песков особо подчеркнул, что моряки не являются "пленными". "Нет войны. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и ещё в российских водах там хулиганили", – приводит агентство слова представителя президента России.



В тот же день Deutsche Welle ("Немецкая волна") – один из четырёх общенациональных общественных вещателей Германии, наряду с ARD, ZDF и Deutschlandradio, разместил на своём русском сайте публикацию под заголовком "Меркель и Путин договорились задействовать "нормандский формат" в керченском кризисе".

В публикации сообщается, что Москва и Берлин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат" –дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырёх стран – Германии, России, Украины и Франции.

Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель c президентом РФ Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20. Политики пообщались в формате рабочего завтрака.

"Канцлер ФРГ еще раз выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море", – отметил Зайберт.

Ранее Меркель обвинила Москву в том, что она сознательно стремится закрыть доступ к Мариуполю и другим украинским портам в Азовском море через Керченский пролив. "Мы, немцы, не можем закрывать на это глаза", – заявила канцлер ФРГ, указав также на действия Российской Федерации в Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджане, говорится в публикации "Немецкой волны".