В "торговой войне" США и Китая объявлено перемирие

На завершившемся в Буэнос-Айресе саммите "Большой двадцатки" президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о наступлении перемирия в "торговой войне" двух стран. Оба руководителя назвали свою личную встречу “в высшей степени успешной”.

Трамп и Си Цзиньпин встретились за рабочим обедом после завершения саммита "двадцатки" - эта встреча была одним из самых ожидаемых событий дня.

Американская сторона, согласно заявлению, распространенному в субботу вечером, в настоящее время воздержится от дальнейшего повышения тарифов на ввоз китайских товаров, Китай, в свою очередь, согласился “в самом ближайшем будущем закупить значительное количество американской продукции, в том числе, сельскохозяйственной”.

США планировали 1-го января 2019 года повысить тарифы с 10 до 25 процентов на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, “стороны договорились обсудить ряд сложных проблем, включая защиту интеллектуальной собственности,” имеющую огромное значение для американского бизнеса. Среди других вопросов взаимного интереса, обозначенных в заявлении, - “принудительная передача технологий как условие допуска на рынок, нетарифные барьеры, кибератаки и киберкражи, торговля в области услуг”. Переговоры по этим вопросам начнутся незамедлительно и рассчитаны на 90 дней. В случае их провала США оставляют за собой право повысить тарифы.

В середине мая США и КНР сделали схожее примирительное заявление, так что американский министр финансов Стивен Мнучин даже заметил, что “торговая война приостановлена”. Вскоре, однако, стороны вернулись к конфронтационной риторике.