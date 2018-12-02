Мэттис обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в 2018 году

Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в Конгресс в 2018 году. Американские СМИ отмечают, что это первое подобное обвинение, прозвучавшее из уст высокопоставленного представителя американской администрации.

Выступая в субботу в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, Мэттис сказал, что "нет сомнений, что отношения между США и Россией ухудшились". В этом он обвинил Москву и прямо президента России Владимира Путина, который, по его словам, "плохо учится на своих ошибках". "Он, например, опять пытался что-то сделать с нашими выборами в прошлом месяце, и продолжаем наблюдать подобные попытки", – сказал Мэттис. При этом выражение muck around, которое он употребил, характеризует неразумные действия, которые не нанесли какого-либо ущерба.

По словам Мэттиса, действия Путина создают в США "враждебность к его собственному народу", что российский президент, по его мнению, не понимает. Министр обороны повторил свою высказанную на днях мысль, что России в данный момент нельзя доверять. Тогда Мэттис говорил об инциденте с захватом украинских кораблей.

Правоохранительные органы США ранее заявляли, что внимательно следят за возможными попытками России повлиять на так называемые промежуточные выборы, однако пока не зарегистрировали каких-то явных случаев вмешательства. Мэттис в своём выступлении также не привел подробностей того, какие именно действия России он считает вмешательством.

В результате промежуточных выборов в ноябре демократы получили большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранили его в Сенате.

В США сейчас расследуется предполагаемое вмешательство России в выборы президента 2016 года. Речь идёт, в частности, о хакерских атаках, размещении так называемых "фальшивых новостей" в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует и предполагаемые связи людей из штаба Дональда Трампа с Россией.