Во Франции могут ввести чрезвычайное положение из-за протестов

Власти Франции рассматривают весь спектр мер для подавления масштабных протестов, включая введение чрезвычайного положения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные заявления.

По всей стране уже третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. В протестах в субботу участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек. В Париже сотни манифестантов заняли улицы в историческом центре французской столицы. Были подожжены несколько автомобилей. Демонстранты пытались строить баррикады. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков. В стражей порядка летели банки с жёлтой краской. В воскресенье власти вынуждены были закрыть Триумфальную арку из-за повреждений, которые монумент получил во время беспорядков.

Парижская полиция применила дубинки, водомёты и слезоточивый газ против участников акций протеста. В столкновениях пострадали 110 человек, в том числе 20 полицейских. Более 300 демонстрантов были задержаны.

Президент Эммануэль Макрон во время пребывания в Буэнос-Айресе на саммите G20 объявил о созыве министров для обсуждения кризиса. Глава государства заявил, что готов вести диалог с протестующими, однако высказался категорически против массовых беспорядков. По его словам, нет причин, оправдывающих разграбление магазинов, поджоги и насилие в отношении представителей сотрудников безопасности. Французский лидер настаивает на необходимости мирного выражения мнения.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что в ходе протестов пострадали 12 журналистов RT. По данным телеканала, двое из них получили ранения полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья.

Митинги, начавшиеся 17 ноября, проходят в Страсбурге, Кане, Нанте, Гавре, Марселе и других городах Франции. Сотни митингующих временно перекрыли дорогу к аэропорту Ниццы.