Декларация G20: реформы, защита рынка труда и борьба с коррупцией

Саммит "Большой двадцатки" - 19 крупнейших экономик мира и Евросоюза - в Аргентине завершился принятием совместной декларации.

Наблюдатели отмечают, что работа над итоговым документом шла непросто, однако декларация, озаглавленная "Выработка консенсуса ради справедливого и устойчивого развития" все же была принята.

В документе отмечается, что главными темами саммита стала поддержка рынка труда, развитие инфраструктуры, решение продовольственных проблем и гендерное равноправие.

В декларации, в частности, подчёркивается необходимость реформ Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда, подтверждается необходимость бооьбы с глобальным изменением климата и с дискриминацией в отношении женщин. Говорится также о необходимости борьбы с коррупцией и, помимо прочего, ужесточения налогового режима в офшорных юрисдикциях.

В документе также сказано, что перемещение больших масс беженцев представляют собой глобальную проблему с гуманитарной, политической, социальной и экономической точек зрения. Подчёркивается необходимость совместных действий для борьбы с причинами массовой миграции.

Помимо общих заседаний, саммит привлёк внимание двусторонними встречами лидеров. Президент США Дональд Трамп обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином "торговую войну" между странами, а с канцлером Германии Ангелой Меркель - ситуацию в Керченском проливе. О том же говорила Меркель с Владимиром Путиным. На встрече президента России с премьером Японии Синдзо Абэ речь шла о мирном договоре, причём Путин вновь подтвердил, что стороны вернулись к обсуждению Декларации 1956 года, по которой СССР выражал готовность передать Японии 2 острова архипелага Южных Курил.