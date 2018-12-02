Прощание с Бушем-старшим пройдет в Вашингтоне, похороны - в Техасе

Экс-президент США Джордж Буш-старший, скончавшийся в пятницу, будет похоронен в среду в Техасе на территории библиотеки, которая носит его имя. Она находится при университете Колледж-Стейшен. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Согласно заявлению, бывший глава государства упокоится рядом со своей супругой Барбарой, скончавшейся 7 месяцев назад, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет. Церемония погребения будет закрытой, однако студенты, преподаватели и сотрудники учебного заведения смогут наблюдать за траурной процессией. В день похорон университет работать не будет.

Прощание с Бушем ранее пройдет в Вашингтоне. Гроб с телом будет выставлен в Ротонде Капитолия – в "сердце" американского парламента. За всю историю такая честь выпадала лишь нескольким десяткам самых выдающихся деятелей США.

В знак почтения президент США Дональд Трамп распорядился закрыть 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства. Глава Белого дома и его супруга Меланья были приглашены на похороны.

В связи с кончиной бывшего американского лидера власти Кувейта выразили Трампу соболезнования. Эмир Кувейта шейх Сабах напомнил о поддержке, которую Буш оказал его стране, когда в 1991 году американские войска и их союзники вынудили войска Ирака уйти с территории Кувейта.

41-й президент США Джордж Буш-старший скончался в минувшую пятницу в возрасте 94 лет. Находясь в Белом доме с 1989 по 1993 годы, Джордж Буш стал участником и свидетелем падения железного занавеса, путча ГКЧП, распада СССР, первой войны в Персидском заливе, а также войны в бывшей Югославии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Буша-старшего одним из архитекторов эры, наступившей после холодной войны. С соболезнованиями выступил бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который не раз был партнёром Буша по переговорам.