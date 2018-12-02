Британских военных предостерегли от репортёров Первого канала

Министерство обороны Великобритании разослало британским военным секретное предупреждение о мерах предосторожности после того, как на прошлой неделе у военного объекта в графстве Беркшир появилась съёмочная группа российского Первого канала.

Как сообщила газета Mail on Sunday, 21 ноября у расположения 77-й армейской бригады, которая специализируется на кибероперациях и борьбе с пропагандой в Интернете, были замечены корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков. Установлено, что они подъезжали вплотную к ограждению базы, пытались проникнуть на её территорию (в чём им было отказано) и при этом вели съёмки. В вышедшем впоследствии в эфир в программе "Время" репортаже утверждалось, что под Лондоном существует "фабрика троллей".

По данным газеты, в документе, разосланном британском минобороны, отмечается, что Сиразиев принимал участие в освещении отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Военнослужащим предписано не вступать с ним в разговор, а сообщать о его нахождении в районе базы в полицию. Сиразиев является главой корпункта Первого канала в Лондоне.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил: "Мы очень серьёзно относимся к безопасности баз и их персонала".

77-я бригада была создана в 2015 году, ей поставлены задачи противодействовать кибероперациям и вести психологическую борьбу в Интернете.