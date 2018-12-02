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Полиция Израиля рекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара

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Израильское следствие рекомендовало обвинить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия, сообщает The Jerusalem Post.

Разрешение на обнародование этой рекомендации дал генпрокурор Израиля. Теперь ему предстоит принять окончательное решение о том, выдвигать ли против Нетаньяху официальные обвинения.

Речь идет о так называемом "деле 4000". Вместе с премьерской четой подозрения в коррупции заявлены в адрес целого ряда высокопоставленных чиновников.

С 2014 по 2017 год Нетаньяху совмещал премьерский пост с должностью министра связи. По данным следствия, в этот период он помог компании "Безек" увеличить прибыль в обмен на положительное освещение его работы. "Безек" возглавляет давний друг премьера Шауль Елович. Он оказался в числе лиц, которых полиция рекомендовала отдать под суд. В то же время следствие предложило исключить из числа подозреваемых сына премьера Йира из-за недостаточных доказательств.

Сам Нетаньяху отвергает обвинения. Он обратил внимание на то, что рекомендации не имеют обязательной юридической силы.

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