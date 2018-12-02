Порошенко призвал ФРГ усилить военное присутствие в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию и ее союзников увеличить военно-морское присутствие в Черном море. По его словам, такая мера позволит сдержать Россию в регионе. Об этом он заявил в интервью Funke Media Group, отрывки из которого приведены на сайте президентской администрации. Он предложил Западу заблокировать строительство "Северного потока – 2" и ввести против России новые санкции.

При этом в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera он призвал закрыть европейские порты для российских кораблей, а также поддержать Украину в военном, политическом и экономическом отношении.

Украинский лидер поблагодарил европейские страны за солидарность с Киевом. В то же время он подчеркнул, что "время для политических деклараций закончилось". "Если вы хотите нормализовать ситуацию, вы должны очень четко заявить московским властям: агрессия против Европы неприемлема", — заявил Порошенко. Он добавил, что любые попытки сблизиться с президентом России Владимиром Путиным лишь спровоцируют его на новые атаки против миропорядка, свободы и фундаментальных ценностей европейской демократии.

По словам Порошенко, нынешняя редакция Запада должна быть такой же, как после отравления в Солсбери. Тогда британские власти и их союзники обвинили Кремль в организации применения нервно-паралитического вещества "Новичок". В результате 30 стран мира выслали более 150 российских дипломатов в знак протеста.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что не видит военного решения ситуации в Азовском море нет. В последние дни в России, Литве и США прошли протесты против ареста украинских моряков.