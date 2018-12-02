В Тбилиси проходит акция протеста против итогов выборов

В центре Тбилиси в воскресенье проходит акция протеста оппозиции. Её сторонники протестуют против официальных итогов президентских выборов в Грузии, обвиняя власти в давлении на избирателей и фальсификациях. Требование протестующих – назначение досрочных парламентских выборов.

Представители оппозиционного объединения "Сила в единстве" отказываются признавать результаты выборов, согласно которым победила поддержанная правящей "Грузинской мечтой" Саломе Зурабишвили. Её соперником был соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Григол Вашадзе. Инаугурация нового президента должна пройти 16 декабря. Международные наблюдатели признали выборы свободными, но при этом отметили, что кандидаты были поставлены в неравные условия.

Министерство внутренних дел Грузии ранее сообщило, что в Тбилиси были задержаны семеро граждан Украины. Их обвиняют в незаконном хранении оружия. Один из задержанных, как сообщается, уроженец Грузии Лука Чхетия, который воевал в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов. Его родственники признают, что он намеревался присутствовать на сегодняшней акции оппозиции, но отрицают его вину, называя задержание "политической расправой", – сообщает "Эхо Кавказа".