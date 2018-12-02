Bellingcat: украинские корабли были обстреляны в международных водах

Расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что украинские корабли, атакованные 25 ноября кораблями пограничной службы ФСБ России, были обстреляны в международных водах.

К такому выводу журналисты пришли, изучив находящиеся в открытом доступе фотографии и видеосъемки последствий конфликта в Керченском проливе.

В частности, на одной из видеосъемок российского телеканала "Звезда" в нескольких сотнях метров от захваченного украинского артиллерийского катера "Бердянск" можно увидеть не участвовавший в инциденте сухогруз. Используя сайт слежения за судами MarineTraffic, в Bellingcat определили, что он стоял на якоре в Керченском проливе в одном и том же месте на протяжении всего 25 ноября. Это дало возможность получить данные о местоположении украинских кораблей во время атаки на них российских военных и сделать вывод о том, что катер "Бердянск" находился "в 22,72 километра от берега Крыма и более чем в 500 метрах за пределами заявленных Россией территориальных вод".

Кроме этого, проанализировав пулевые отверстия на "Бердянске", издание пришло к выводу, что "российские войска стреляли не для того, чтобы вывести из строя судно, а для того, чтобы причинить вред непосредственно экипажу".

В расследовании также сказано, что российский пограничный корабль "Дон" таранил украинский буксир "Яны Капу" не менее четырёх раз – об этом свидетельствует видеозапись и характер повреждений.

При этом Bellingcat отмечает, что, вероятнее всего, украинские корабли в какой-то момент заходили как в заявленные Россией как свои территориальные воды у берегов аннексированного Крыма, так и в российские воды у Керченского пролива. Однако в момент обстрела и задержания они уже были в международных водах.

Украина утверждает, что её корабли имеют право беспрепятственно проходить Керченский пролив по договору 2003 года с Россией.

В расследовании содержится призыв к Украине предоставить дополнительную информацию о координатах кораблей в момент атаки на них. Координаты, сообщённые ранее ФСБ России, не противоречат выводам Bellingcat.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма протаранили, обстреляли, а затем захватили три корабля военно-морских сил Украины. Трое украинских моряков были ранены. По утверждению российской стороны, корабли нарушили государственную границу России и не реагировали на неоднократные предупреждения со стороны пограничников. Украина называет действия России "открытой военной агрессией" и утверждает, что судна следовали в порт Мариуполя в строгом соответствии с международными нормами.

Позже российский суд арестовал 24 украинских моряка на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Лидеры западных стран требуют от России немедленного их освобождения.