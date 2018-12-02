Финские власти запретили Борису Ротенбергу строить дом около полигона

Власти Финляндии запретили бизнесмену Борису Ротенбергу строить жилую недвижимость рядом с военным полигоном в городе Ханко. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

В 2016 году комиссия по окружающей среде разрешила Ротенбергу возвести гостевой дом площадью 350 квадратных метров в указанном месте. Оборонительные силы Финляндии оспорили разрешение через суд. Военные заявили, что доносящийся с полигона шум, вызванный разрывом снарядов, доставит беспокойство местным жителям.

Первая жалоба военного ведомства, поданная осенью 2017 года, была отклонена. Лишь в ноябре этого года Административный суд Хельсинки отменил разрешение комиссии. Он посчитал, что наличие в округе домов не является основанием для новых разрешений на строительство. Соседи Ротенберга рассказали изданию, что уже привыкли к звукам стрельбы.

Борис Ротенберг является гражданином России и Финляндии. Бизнесмен, входящий в ближайшее окружение Владимира Путина, включен в санкционный список США, однако, в отличие от своего брата Аркадия, не входит в черный список Евросоюза.