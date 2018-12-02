В Петербурге прошли пикеты против российской агрессии в отношении Украины

В Петербурге прошли пикеты против российской военной агрессии в отношении Украины

Чтобы постоять с плакатами, сделанными по следам инцидента в Керченском проливе, на Невский проспект пришло около 50 человек. Организатор пикетов, активистка петербургской демократической организации “Солидарность” Ольга Смирнова считает, что захват украинских моряков – это очередная попытка России увеличить зону оккупации украинских территорий. Участники пикетов потребовали освободить и вернуть на родину украинских моряков, вернуть Украине её захваченное имущество, прекратить морскую блокаду портов Украины в Азовском море и наказать виновных в захвате украинских кораблей.

Украинские военные моряки, среди несколько раненых, были под конвоем доставлены из Крыма в Москву. Российские следователи добиваются от них показаний о "незаконном пересечении границы". Это обвинение грозит им длительными сроками лишения свободы.

Участники протестной акции считают, что украинским морякам должен быть присвоен статус "военнопленных", но их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление. Активисты выражали возмущение и действиями российских военных, открывших огонь по иностранным судам, не представлявшим угрозу России.

Во время пикетирования одна агрессивная женщина напала на активиста и порвала плакат. Из соображений безопасности активисты не растягивались по Невскому проспекту, а просто сменяли друг друга с разными плакатами. В пикетах участвовали активисты “Солидарности”, “Яблока ” “Бессрочного протеста” и других партий и движений. Вместо одного часа пикеты продлились около 3 часов.