В Архангельске на митинг против ввоза мусора вышли 5 тысяч человек

В Архангельской области на акции протеста против использования территории региона для переработки мусорных отходов из Москвы и Подмосковья вышло около десяти тысяч человек.

Акции были согласованы с властями, но на окраинах городов. Самый массовый митинг, в Архангельске, прошёл возле городского кладбища, а митинг в Северодвинске – фактически на берегу озера Первостроителей. При этом по сообщениям местных СМИ центральная площадь Северодвинска в этот момент пустовала, хотя власти отказывали в проведении митинга на ней под предлогом ремонтных работ.

Акции протеста состоялись также в Урдоме, Яренске, Плесецке, Лешуконском и Коряжме.

Собравшиеся требовали отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова – именно под его председательством комиссия по инвестиционной политике утвердила в октябре "инвестиционный проект" по созданию мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес.

В воскресенье же в Северодвинске суд оштрафовал участника акций против строительства полигона, активиста "Другой России" Валерия Шептухина, на 150 тысяч рублей. 20 октября Шептухин пришёл на митинг с двусторонним плакатом: одна сторона была посвящена мусорным свалкам, другая - пенсионной реформе. Суд решил, что вторая часть плаката была не связана с темой акции и признал активиста виновным в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия".

Ранее Шептухина оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что он приковал себя велосипедным тросом к светофору у здания администрации города, держа в руках плакат против строительства мусорного полигона.