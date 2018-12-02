Экипаж новой экспедиции, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 3 декабря, абсолютно уверен в надежности ракеты "Союз-ФГ" и корабля "Союз МС-11", сообщил в воскресенье на пресс-конференции на космодроме Байконур командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

Отправка новой экспедиции в составе Кононенко, астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака и астронавта NASA Энн Макклейн запланирована на пилотируемом корабле на 14:31 московского времени 3 декабря. Стыковка корабля с МКС намечена на тот же день на 20:36.

Это будет первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. Полёт Кононенко, Макклейн и Сен-Жака планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" был перенесен на 3 декабря.