Преподавателя СПбГУ уволили за экспертизу по делу об экстремизме

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Панченко сообщил об увольнении из вуза из-за экспертизы по делу об экстремизме, связанному с пятидесятнической церковью. Об этом он написал в фейсбуке, сообщает телеканал "Дождь".

Прокуратура пыталась доказать наличие экстремизма в текстах умершего полвека назад американского проповедника. Первое заключение, подготовленное в петербургском университете, по мнению Панченко - одного из немногих российских исследователей, занимавшихся пятидесятничеством, - содержало грубейшие ошибки, и было "предвзятым и тенденциозным". Составленное им новое экспертное заключение "существенно поколебало позиции обвинения", написал Панченко.

Именно это, по его мнению, стало причиной того, что ректорат в августе вычеркнул его из списка преподавателей без объяснения причин. Панченко в течение 8 лет был профессором и руководителем программы "Социология и антропология" в СПбГУ.

Судебная тяжба, в рамках которой он написал религиоведческое заключение, еще не завершена.

Пятидесятничество — одно из протестантских течений христианства, возникшее в начале XX века в США.