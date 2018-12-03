СМИ: у каждого пятого работника в России зарплата ниже 15 тыс. рублей

Заработная плата каждого пятого работника в России составляет менее 15 тысяч рублей в месяц. Около четырех с половиной процентов россиян зарабатывают ежемесячно больше 100 тысяч рублей. Таковы данные исследования "РИА Рейтинг".

Самые высокие зарплаты в России в 2017 году были в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а самые низкие — в Карачаево-Черкесии и в Дагестане. Москва – на пятом месте. В российской столице зарплаты более ста тысяч рублей получают 17,6 процентов работников. В ЯНАО и на Чукотке такие зарплаты у 27 и 26 процентов работников – соответственно.

Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 27 тысяч рублей. Как следует из рейтинга, среднестатистический работник в России получает зарплату в 17-44 тысячи рублей. В 22 российских регионах треть людей имеет зарплату ниже 15 тысяч рублей. Лидер по доле таких работников — Дагестан. Там этот показатель составляет 46 процентов. На втором месте Карачаево-Черкесия с показателем в 44 процента.

Ранее сообщалось, что на российском рынке почти 5 миллионов человек работают на минимальной оплате труда, которая составляет около 8 тысяч рублей в месяц.