Катар объявил о решении выйти из ОПЕК

Катар с 1 января 2019 года выходит из организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом решении сообщил в понедельник новый министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

По его словам, организация уже уведомлена о планах Катара, которые он связал с необходимостью повысить роль страны на международной арене.

Сейчас в организацию входят 15 стран (Россия в неё не входит), самый крупный производитель нефти из них - Саудовская Аравия. В прошлом году отношения между Саудовской Аравией и Катаром резко обострились, Эр-Рияд разорвал связи с Дохой.

Катар объявил о своём решении спустя два дня после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие договора "ОПЕК+" об ограничении объёмов добычи нефти, о чём заявил Владимир Путин после встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом в Аргентине.