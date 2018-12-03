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Катар объявил о решении выйти из ОПЕК

Эмир Катара

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Катар с 1 января 2019 года выходит из организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом решении сообщил в понедельник новый министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

По его словам, организация уже уведомлена о планах Катара, которые он связал с необходимостью повысить роль страны на международной арене.

Сейчас в организацию входят 15 стран (Россия в неё не входит), самый крупный производитель нефти из них - Саудовская Аравия. В прошлом году отношения между Саудовской Аравией и Катаром резко обострились, Эр-Рияд разорвал связи с Дохой.

Катар объявил о своём решении спустя два дня после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие договора "ОПЕК+" об ограничении объёмов добычи нефти, о чём заявил Владимир Путин после встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом в Аргентине.

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