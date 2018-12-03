Активисты из Крыма привезли передачи морякам в "Лефортово"

Крымско-татарские активисты приехали в Москву, чтобы передать находящимся в следственном изоляторе "Лефортово" арестованным украинским морякам, собранные в аннексированном Россией Крыму вещи и продукты.

Как написал в фейсбуке Нариман Джелялов, помощь передадут через московских друзей, чтобы украинские моряки, находясь в "столь невесёлом месте", чувствовали себя нормально.

27 ноября, крымско-татарские активисты объявили на полуострове сбор средств для захваченных ФСБ украинских военных моряков. В течение нескольких дней им удалось собрать более 265 тысяч рублей.

В московский следственный изолятор "Лефортово" доставили 21 арестованного, еще трое моряков, которые были ранены, находятся в больнице СИЗО "Матросская тишина".

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка, российский суд арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинцев в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву.