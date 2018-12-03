Макрон поручил премьер-министру встретиться с протестующими

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу встретиться с лидерами политических партий и представителями демонстрантов, которые протестуют против повышения тарифов на топливо, сообщает Reuters.

В Париже в субботу демонстрация переросла в массовые беспорядки. В воскресенье глава государства отказался идти на немедленные уступки так называемым "желтым жилетам" - участникам акций протеста. В то же время он заявил, что власти не обсуждали идею введения чрезвычайного положения. О том, что руководство страны рассматривает такой сценарий, сообщалось накануне.

По данным агентства, после возвращения с саммита G20 в Аргентине французский лидер отправился к Триумфальной арке, повреждённой во время беспорядков. Там его встретили митингующие, которые скандировали "Макрона в отставку" и "Желтые жилеты победят".

В администрации Макрона сказали, что президент открыт для диалога, однако не станет менять курс и сворачивать политические реформы. С 17 ноября по всей стране проходят акции протеста с требованием отказаться от повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. На выходных в протестах участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек. В Париже сотни манифестантов заняли улицы в историческом центре французской столицы. Демонстранты пытались строить баррикады. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков. В воскресенье власти вынуждены были закрыть Триумфальную арку из-за повреждений, которые монумент получил во время беспорядков. К настоящему моменту задержаны более 400 человек. В ходе столкновений пострадали 133 протестующих и не менее 20 полицейских.