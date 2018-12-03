Глава Ми-6: "Россия не должна недооценивать наши возможности"

Действия британских спецслужб после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери позволили установить личности виновных и разрушить российскую шпионскую сеть в Британии и других странах путём высылки российских дипломатов. Об этом, как ожидается, заявит сегодня глава британской разведывательной службы Ми-6 Алекс Янгер, выступая перед студентами.

Основные тезисы речи Янгера публикует газета The Telegraph. России, власти которой Лондон обвиняет в организации отравления Скрипалей, будет посвящена часть выступления. По словам главы Ми-6, Россия и любое другое государство, которое хочет подорвать Запад и его образ жизни, не должны недооценивать решимость и возможности Британии и её союзников противостоять этому.

Главная идея выступления руководителя британской разведки– необходимость использовать в работе спецслужб достижения четвёртой индустриальной революции, в том числе робототехнику, искусственный интеллект и нанотехнологии. Янгер предупредит студентов о необходимости противостоять "странам-изгоям", которые, по его словам, настроены на постоянную конфронтацию с Британией и её союзниками и стремятся ослабить их, в частности, путём операций в киберпространстве.

Публичные выступления главы секретной разведывательной службы Ми-6 – большая редкость. Сегодняшнее выступление Алекса Янгера – лишь второе за четыре года.