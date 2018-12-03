Гражданин РФ Жерар Депардье теперь прописан в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье прилетел в Новосибирск и 3 декабря получил прописку в городе. Как рассказала РБК его представитель Юлия Мосман, в российский паспорт Депардье уже поставили соответствующий штамп.

Раньше Депардье был зарегистрирован в Саранске. По словам Мосман, он решил поменять прописку из-за более выгодного географического положения Новосибирска. Актёр планирует открыть бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания, а также снять о городе документальный фильм. В ближайшее время у Депардье запланированы встречи с губернатором области Андреем Травниковым.

Известный французский актер покинул Францию, чтобы не платить налог на богатство, и сейчас живёт в Бельгии. В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Росссии Владимир Путин. Тогда власти Мордовии предоставили ему квартиру в Саранске. Однако актёр не стал жить в России .

Летом 2018 года стало известно, что Депардье попал в число должников по налогам в Мордовии. Судебные приставы начали исполнительное производство. Однако через две недели оно было прекращено, так как приставы не сумели отыскать имущество Депардье, чтобы наложить на него арест.

В 2015 году Украина внесла гражданина России Жерара Депардье в чёрный список, закрыв ему въезд на пять лет.

В последние годы российское гражданство получили также актёр Стивен Сигал, боксёр Рон Джонс-младший, а боец смешанных единоборств Джефф Монсон не только получил российский паспорт, но и избрался местным депутатом в Красногорсе.