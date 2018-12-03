Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В 2019 году система распознавания лиц покроет всю Москву

На улицах Москвы

Смотреть комментарии

Власти Москвы планируют в будущем году полностью заменить простые видеокамеры видеонаблюдения на камеры, подключённые к системе распознавания лиц. Мэрия города рассчитывает, что это позволит вычислять находящихся в розыске преступников и оперативно задерживать нарушителей общественного порядка.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первые эксперименты, проведенные в метрополитене и ряде районов города, дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны. "Думаю, новая система сделает город недоступным для преступных элементов", - резюмировал Собянин.

В октябре замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что биометрическая система распознавания лиц может быть использована не только для ловли преступников, но и для ускорения процесса посадки пассажиров в общественном транспорте: программа будет автоматически идентифицировать человека и списывать с его карты деньги за проезд. По словам Чибиса, в случае успеха пилотного проекта в Москве технология распространится на другие города.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG