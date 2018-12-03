Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внёс в Верховную Раду законопроект о денонсации договора о дружбе с Россией, сообщается на сайте украинского парламента. Из договора Украина выйдет в начале 2019 года, заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Во время заседания согласительного совета Рады в понедельник она выразила надежду на то, что депутаты поддержат решение не продлевать соглашение.

Законопроект разработали после решения Совета национальной безопасности Украины, который рекомендовал не продлевать договор о дружбе с Россией. Его подписали в 1997 году президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет. В 2009 году он продлился автоматически на следующие 10 лет, поскольку ни росссийская, ни украинская сторона не выступили против соглашения.

Основная цель договора — утвердить желание стратегического партнерства сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления", говорится в статье 3 договора о дружбе.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмиртий Песков в сентябре назвал "неразумным" решение Украины о выходе из соглашения. В Министерстве иностранных дел России тогда заявили о "колоссальном уроне не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины" в случае выхода страны из договора.

В последние дни отношения между Россией и Украиной ещё более обострились после захвата трёх украинских кораблей и их экипажа в Чёрном море. На Украине говорят об опасности полномасштабной российской агрессии и ввели на части территории страны военное положение.